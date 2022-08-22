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Прибыль группы "Росгосстрах" по МСФО в первом полугодии превысила 2 млрд рублей

Прибыль группы "Росгосстрах" по МСФО в первом полугодии превысила 2 млрд рублей

В первом полугодии 2022 года чистая прибыль Группы "Росгосстрах" составила 2,095 млрд рублей, что почти на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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