Прибыль группы "Росгосстрах" по МСФО в первом полугодии превысила 2 млрд рублей

В первом полугодии 2022 года чистая прибыль Группы "Росгосстрах" составила 2,095 млрд рублей, что почти на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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