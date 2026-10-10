Розовый фламинго прилетел во Владимирскую область

Жительница Судогодского района Анна Ефимова сфотографировала розового фламинго на осеннем озере; орнитологи считают такой залет в среднюю полосу России крайне редким, а возможными причинами называют аномальный циклон или потерю ориентации молодой птицей.
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