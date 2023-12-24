Пламенные приключения.

как детские эксперименты могут привести к большим бедамВ текущем году в Могилевской области на 85 % увеличилось количество пожаров по причине детской шалости с огнём (в 2023 году -24 пожара, в 2022 - 13 пожаров).
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