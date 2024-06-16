Зеленский — не тот, с кем можно письменно договариваться, заявили в Кремле

С президентом Украины Владимиром Зеленским нельзя ни о чем письменно договариваться, так как подписанные им договоренности юридически будут нелегитимны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 июня в интервью для программы «Москва.
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