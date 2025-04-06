В Якутии стартовал проект по возрождению якутской лайки

Проект по возрождению якутской охотничьей собаки в статусе самостоятельной породы стартовал в Якутии, 6 апреля сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).
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