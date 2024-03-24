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Кто может стоять за организацией теракта в Crocus City Hall? Комментарий Георгия Бовта

Кто может стоять за организацией теракта в Crocus City Hall? Комментарий Георгия Бовта

По цинизму и жестокости теракт в «Крокусе» превосходит все, с чем сталкивалась постсоветская Россия. Никто не брал заложников, не выдвигал политических требований, не просматривается никаких внутрироссийских мотивов преступления.

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