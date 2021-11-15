На линии огня пустые города...

Влад

Война (точнее "горячая фаза боевых действий") - один из возможных сценариев. Есть ещё парочка. Как минимум. Почему?.. Откуда?.. Системный кризис цивилизации. Не экономики, не политики, не культуры - они часть целого - а Именно цивилизации как таковой. А что, незаметно? Абсурд в действиях" деятелей" налицо, маразм - так прям впрямую в лице президента "гегемона" и в скрытой форме - джонсоны, макроны, Зеленский и пр. Алчность - немеряная, невежественная, гипертрофированная. Идеология масс - потреблядство. Реального прогресса - нет. Видимости, помпезности, извращения смыслов - авгиевы конюшни. Попытки "deep state" и их приспешников поставить всё под контроль (которым пугают нас СМИ и прочие хайпожоры) свидетельствуют как раз о том, что бразды правления выпали из их рук. Они "короли" без королевства. Их самомнение и тщеславие сыграло злую шутку с ними, как раз в стиле скачущих хохлов. Да. Они могут попытаться нагадить под занавес своей "карьеры" по любимому девизу - "После нас - хоть потоп!" Тем более, что по инсайдерской инфе им НЕКОМУ передать свои "империи" : вырождению как следствие образа мысли и жизни (дети и внуки - слабоумные, неизлечимо больные, умирающие, просто балбес и т. д.). Но... скажу грубо, но по сути -" Бог не фраер", а также "Бог помогает идущему". А не боящемуся, не жалеющему себя взасос.