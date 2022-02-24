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Лига Европы. «Зенит» в гостях у «Бетиса», «Барса» против «Наполи», «Дортмунд» сыграет с «Рейнджерс»

В ответных стыковых матчах Лиги Европы за выход в 1/8 финала «Зенит» играет на выезде с «Бетисом», «Барселона» - с «Наполи», дортмундская «Боруссия» встречается в гостях с «Рейнджерс».

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