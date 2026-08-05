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Царьград

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Спасатели и пожарные спасали курицу от четырёхметрового питона в Таиланде

Спасатели и пожарные спасали курицу от четырёхметрового питона в Таиланде

Недалеко от Паттайи в курятнике обнаружили огромную змею, которая схватила курицу. Как рассказали в издании The Thaiger, на помощь владельцу фермы прибыли специалисты фонда Sawang Boriboon Thammasathan, а из‑за сложности ситуации пришлось привлечь пожарных.

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