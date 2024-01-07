Демонстрация обновленной графики Final Fantasy XIV: Dawntrail с токийского фестиваля Ср...

Демонстрация обновленной графики Final Fantasy XIV: Dawntrail с токийского фестиваляСреди новинок Final Fantasy XIV: Dawntrail игроков помимо новых профессий, локаций, квестов и прочего ожидает также визуальное улучшение многих объектов в игреЧитать дальше → источник.
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