Курский «Авангард» поблагодарил Хинштейна за погашение долга в 24 млн рублей: «Ваше внимание и забота о будущем региона, о молодых спортсменах – бесценны»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что долг «Авангарда» в размере 24 миллионов рублей, из-за которого около 600 детей могли потерять возможность заниматься профессиональным спортом, погашен из резервного фонда Курской области.