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Операция «Буря в пустыне» как репетиция войны НАТО против России в Европе

Операция «Буря в пустыне» как репетиция войны НАТО против России в Европе

Эталонным примером того, как можно достичь господства в воздухе по отношению к противнику, обладающему серьезной системой ПВО и современной истребительной авиацией, считается американская операция «Буря в пустыне» в Ираке.

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