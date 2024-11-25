Операция «Буря в пустыне» как репетиция войны НАТО против России в Европе

Эталонным примером того, как можно достичь господства в воздухе по отношению к противнику, обладающему серьезной системой ПВО и современной истребительной авиацией, считается американская операция «Буря в пустыне» в Ираке.
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