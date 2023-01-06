Передача Джарреда Вандербилта из-за спины и данк Влатко Чанчара – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые прошли 5 января. Лучшими эпизодами дня стали передача Джарреда Вандербилта («Юта») на Лаури Маркканена из-за спины и данк Влатко Чанчара («Денвер»).
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