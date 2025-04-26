Царьград Фото: Dmitry Chasovitin/Globallookpress Продвигаемую Ельцин Центром активистку арестовали.
Глумление над русским солдатом и Ельцин Центр: В Екатеринбурге арестована скандальная активистка
Комментарии
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Людмила Полищук
Дурят нас, как хотят: и вашим и нашим... Сорняки надо пропалывать, чтобы не погибли хорошие растения, а мы уже заросли какими-то бурьянами, терновниками, крапивой... Так можно и не дождаться ни ягодок ни цветочков... Слишком уж различаются красивые слова с сомнительными поступками.
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11 час.
Федор Родников
Борщевик процевает во всех ветвях власти и бороться с ним нужно радикально,но...
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10 час.
Э
ЭММА
Вы, право слово, удивили. Как с чего? - В благодарность за трон.
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6 час.
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