Глумление над русским солдатом и Ельцин Центр: В Екатеринбурге арестована скандальная активистка

Людмила Полищук

Дурят нас, как хотят: и вашим и нашим... Сорняки надо пропалывать, чтобы не погибли хорошие растения, а мы уже заросли какими-то бурьянами, терновниками, крапивой... Так можно и не дождаться ни ягодок ни цветочков... Слишком уж различаются красивые слова с сомнительными поступками.