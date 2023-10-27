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Патриарх Кирилл: наплыв мигрантов чреват потерей страны и идентичности. По словам патриарха, мигранты не близки русским ни по вере, ни по культуре

Патриарх Кирилл: наплыв мигрантов чреват потерей страны и идентичности. По словам патриарха, мигранты не близки русским ни по вере, ни по культуре

Елизавета КУЗНЕЦОВА Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что наплыв мигрантов чреват потерей страны и российской идентичности.

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Комментарии
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Николай Титов
Это ж надо, как попы-то возбудились.  Весь в зототе, ну чисто гене рал на параде. И говорит-то он в принципе правильные вещи, но...  если бы кто другой, хоть немного более трезвый, точнее, живущий в более реальном мире, в этом духе высказался то еще куда ни шло, но эти.... как можно без иронии и на полном серьезе говорить о Рае и Аде. Про котлы с грешниками,  про персонал с вилами, бегающий  по этой кухне за сбежавшими грешниками.  Люди  живущие вне  закона о причинно-следственных  зависимостях.     Я из СССР-а, там такой фигни не было!
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2 д.
ВБ
Виктор Березин
Что може и потреарха привлекут по 282ст УК РФ ,а что круто посмотреть что будет потом.Виктор Игоревич
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2 д.
Лоцман Моряк
Николай, не об этом речь!
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1 д.

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