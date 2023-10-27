Патриарх Кирилл: наплыв мигрантов чреват потерей страны и идентичности. По словам патриарха, мигранты не близки русским ни по вере, ни по культуре

Николай Титов

Это ж надо, как попы-то возбудились. Весь в зототе, ну чисто гене рал на параде. И говорит-то он в принципе правильные вещи, но... если бы кто другой, хоть немного более трезвый, точнее, живущий в более реальном мире, в этом духе высказался то еще куда ни шло, но эти.... как можно без иронии и на полном серьезе говорить о Рае и Аде. Про котлы с грешниками, про персонал с вилами, бегающий по этой кухне за сбежавшими грешниками. Люди живущие вне закона о причинно-следственных зависимостях. Я из СССР-а, там такой фигни не было!