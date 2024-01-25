План был почти идеальным: Командир взвода МВД и её зам расстроились, что остались без премии на Новый год, и собрали её с подчинённых. Карма

Вячеслав Галимов Откуда у лейтенанта и прапорщика такое количество подчинённых ? И какие же у них зряплаты , если переводили от 50 до 103 тысяч ?

ВераВерная Автор, ты или дай полную информацию про лейтенанта и прапорщика, или твой пост принимается за фантастику))) Что это за подразделение МВД во Владивостоке? Чем занимается? Какой штат у этих дамочек - ответственных сотрудниц? И не мешало бы обозначится тому, кто такие посты размещает. Нам же интересно.