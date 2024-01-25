Avia.pro - Новости В конце 2023 года, в преддверии новогодних праздников, в одном из подразделений Министерства внутренних дел во Владивостоке произошло необычное и довольно неприятное событие, связанное с двумя ответственными сотрудницами этого подразделения – лейтенантом полиции Екатериной С.
План был почти идеальным: Командир взвода МВД и её зам расстроились, что остались без премии на Новый год, и собрали её с подчинённых. Карма
Комментарии
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Вячеслав Галимов
Откуда у лейтенанта и прапорщика такое количество подчинённых ? И какие же у них зряплаты , если переводили от 50 до 103 тысяч ?
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4 час.
ВераВерная
Автор, ты или дай полную информацию про лейтенанта и прапорщика, или твой пост принимается за фантастику))) Что это за подразделение МВД во Владивостоке? Чем занимается? Какой штат у этих дамочек - ответственных сотрудниц? И не мешало бы обозначится тому, кто такие посты размещает. Нам же интересно.
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3 час.
Евгений
Это что же за рядовые сотрудники МВД во Владивостоке, которые могут не моргнув глазом, единовременно отстегнуть от своей зп от 50 до 103 тысяч? А сколько у них в таком случае остается?)) И что это за премии для лейтенантов такие ежегодные в 500000 рублей? Сплошные вопросы и последний из них, кстати, о психическом здоровье автора сего опуса)))
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2 час.
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