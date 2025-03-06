Александр Безбородко. Невероятная карьера малороссийского казака в Петербурге

А. Безбородко на портрете Д. Левицкого, 1790 г. Герой сегодняшней статьи является одним из виднейших российских чиновников эпохи правления Екатерины II и начала правления её сына Павла (при Павле он и стал канцлером Российской империи).
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