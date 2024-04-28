Генсек НАТО Столтенберг: Путин пригнал наши «Леопарды» на Поклонную гору. Это не по правилам, пусть отменит свой приказ

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Что так обидело немцев? — Всего лишь симметричный ответ России на действия Запада Мы помним, как по странам Запада, начиная с Прибалтики, возили наш подбитый танк, демонстрируя силу украинского и западного оружия.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Нужно сделать эту выставку постоянной. И проводить различные юмористические конкурсы - на тему поражения Запада (США, НАТО, ЕС, мировой закулисы и пр.).
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12 час.
Александр Зиборов
Картинку нашёл на сайте.
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12 час.
Александр Зиборов
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12 час.

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