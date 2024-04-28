Генсек НАТО Столтенберг: Путин пригнал наши «Леопарды» на Поклонную гору. Это не по правилам, пусть отменит свой приказ

Что так обидело немцев? — Всего лишь симметричный ответ России на действия Запада Мы помним, как по странам Запада, начиная с Прибалтики, возили наш подбитый танк, демонстрируя силу украинского и западного оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии