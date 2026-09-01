В школьных столовых Башкирии внедрили формат свободного выбора питания

С началом учебного года в школах Башкирии вводится формат питания по принципу «свободного выбора». Школьники смогут самостоятельно выбирать блюда на обед, сообщает «Башинформ».
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