Миллер: риторика партии "Грузинская мечта" угрожает отношениям Грузии с США

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что риторика руководства правящей партии Грузии угрожает евро-атлантическому пути этой страны и ее отношениям с Вашингтоном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии