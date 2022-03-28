62% землевладельцев в Тульской области будут сажать картошку в этом году

Аналитики из SuperJob выяснили, что в этом сажать картошку планируют большинство владельцев дач, огородов и частных домов в Тульской области будут сажать картофель в этом году Так, сажать картошку собирается 62% опрошенных землевладельцев региона.
Аналитики из SuperJob выяснили, что в этом сажать картошку планируют большинство владельцев дач, огородов и частных домов в Тульской области будут сажать картофель в этом году Так, сажать картошку собирается 62% опрошенных землевладельцев региона.
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