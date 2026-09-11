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Царьград

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Экспорт в рамках «Арктик СПГ 2» достиг рекордного уровня

Экспорт в рамках «Арктик СПГ 2» достиг рекордного уровня

«Арктик СПГ 2» в июле и августе экспортировал по 500 тыс. тонн СПГ в месяц, что стало рекордным уровнем для проекта.

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