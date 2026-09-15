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«Байер» опроверг слухи о переговорах с Бензема

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал информацию алжирского журналиста Илиеса Каддури о том, что клуб ведет переговоры о подписании французского нападающего Карима Бензема.

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