«Байер» опроверг слухи о переговорах с Бензема

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал информацию алжирского журналиста Илиеса Каддури о том, что клуб ведет переговоры о подписании французского нападающего Карима Бензема.
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