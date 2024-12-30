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Российского бойца UFC отстранили от боев из-за допинга

Российского бойца UFC отстранили от боев из-за допинга

CSAD: российский боец UFC Мурзаканов дисквалифицирован на 180 дней из-за допинга Российский боец организации Ultimate Fighting Championship (UFC) Азамат Мурзаканов был дисквалифицирован на 180 дней после провала теста на присутствие метаболита, передает пресс-служба Антидопингового агентства по спортивным единоборствам (CSAD).

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