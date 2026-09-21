Памфилова: недействительными признаны более 36,8 тысячи бюллетеней

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что недействительными признаны более 36,8 тысячи бюллетеней. Об этом сообщает РИА Новости.
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