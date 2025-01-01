«Ломились в ворота»: хулиганы испортили праздник в центре Екатеринбурга

В новогоднюю ночь ледовый городок в центре Екатеринбурга закрыли на час раньше из-за хулиганов. Они сломали двери на горке и оборвали проводку гирлянд, рассказала пресс-служба мэрии в своем telegram-канале.
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