🔥 В окрестностях Ялты локализовали лесной пожар на площади 0,13 гектаров Напомним, там произошло возгорание лесной подстилки.
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🔥 В окрестностях Ялты локализовали лесной пожар на площади 0,13 гектаров Напомним, там произошло возгорание лесной подстилки.