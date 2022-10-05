4 октября в рамках Международного дня пожилых людей и проекта «Активное долголетие» в Рязани на базе СШОР «Родной край – Спорт» состоялись традиционные соревнования среди пенсионеров «Бабушки и дедушки, на старт!» На торжественном открытии участников соревнований приветствовали депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог, начальник управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов, директор спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Родной край – Спорт» Алексей Черносвитов, председатель Совета ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области Илья Крючков.