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О чём говорит роскошный приём Путина на Ближнем Востоке

О чём говорит роскошный приём Путина на Ближнем Востоке

ШЁПОТ  КРЕМЛЯ Здравствуйте, мировые СМИ облетели кадры роскошного приёма Путина в ОАЭ и Саудовской Аравии.

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