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Еще 40 человек обучатся в «Школе фермеров» в Подмосковье

Еще 40 человек обучатся в «Школе фермеров» в Подмосковье

В Подмосковье 5 октября начались занятия нового потока «Школы фермера». Обучение проходят 40 человек, среди которых 12 ветеранов СВО и членов их семей, по направлениям создания и управления сельской пекарней и органического животноводства.

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