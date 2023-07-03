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3 вещи, из-за которых вас могут выселить из отеля

3 вещи, из-за которых вас могут выселить из отеля

за что вас могут легко выселить из отеля unsplash.com Даже если приветливый сотрудник на ресепшн быстро оформил ваше пребывание, это не значит, что ему что-то помешает так же легко выселить вас из отеля, если вы будете совершать следующие действия.

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