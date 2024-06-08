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Французский политик Земмур призвал не забывать роль РФ во Второй мировой

Французский политик Земмур призвал не забывать роль РФ во Второй мировой

Не стоит забывать, что именно Россия сокрушила гитлеровскую армию во время Второй мировой войны, и только потом во Франции высадились американцы и освободили Западную Европу, заявил экс-кандидат в президенты, лидер французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур.

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