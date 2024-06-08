Не стоит забывать, что именно Россия сокрушила гитлеровскую армию во время Второй мировой войны, и только потом во Франции высадились американцы и освободили Западную Европу, заявил экс-кандидат в президенты, лидер французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур.