Пентагон назвал фейком публикацию NYT о занижении потерь военных в Иране

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл назвал ложью публикацию газеты New York Times о том, что военное ведомство якобы занизило на своем сайте статистику потерь среди американских военнослужащих в Иране.
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