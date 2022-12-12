Куриные голени в сливочно-пикантном соусе

Это блюдо стало для меня неожиданным по вкусу и послевкусию. Чеснок в процессе приготовления полностью утратил свой резкий вкус и, в компании сливок, молока и куриного бульона, превратился в пикантнейший сливочный соус с особым послевкусием.
Это блюдо стало для меня неожиданным по вкусу и послевкусию. Чеснок в процессе приготовления полностью утратил свой резкий вкус и, в компании сливок, молока и куриного бульона, превратился в пикантнейший сливочный соус с особым послевкусием.
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