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Куриные голени в сливочно-пикантном соусе

Куриные голени в сливочно-пикантном соусе

Это блюдо стало для меня неожиданным по вкусу и послевкусию. Чеснок в процессе приготовления полностью утратил свой резкий вкус и, в компании сливок, молока и куриного бульона, превратился в пикантнейший сливочный соус с особым послевкусием.

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