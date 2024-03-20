Daily Mail: злоупотребление растительным молоком может вызвать набор веса

Дипломированные диетологи Кимберли Гомер, Шери Бергер и Елена Уилер рассказали, что злоупотребление орехами, растительным молоком и закусками с искусственными подсластителями может привести к потере контроля над аппетитом и увеличению веса.
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