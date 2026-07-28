Медведев назвал сообщения о скорой мобилизации лживой провокацией

Сообщения о подготовке к мобилизации — лживая провокация противника. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту.