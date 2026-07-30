Суд снизил срок осужденному за подрыв машины полковника ВС России в Москве

Апелляционный военный суд снизил до 24,5 года лишения свободы приговор Евгению Серебрякову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) по делу о подрыве автомобиля офицера Минобороны на севере Москвы.
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