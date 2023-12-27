«РЭО Радар» будет принимать жалобы на вывоз отходов в новогодние праздники

В период праздничных дней работа региональных операторов будет усилена, однако при возникновении проблем с вывозом твердых коммунальных отходов можно будет подавать жалобу через сервис Российского экологического оператора «РЭО Радар».
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