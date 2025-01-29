До конца света осталось 89 секунд: часы Судного дня впервые подошли так близко к полуночи

На часах Судного дня до полуночи осталось 89 секунд / © Bulletin of Atomic Scientists Ученые-ядерщики создали часы Судного дня в 1947 году с целью предупредить людей об опасности применения ядерного оружия.
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