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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная России отказалась от участия в ЧМ-2027 в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности: «Мы думаем, что на турнире будет критически мало спорта и очень много политики»

Сборная России по волейболу отказалась от участия в мужском чемпионате мира в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности.

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