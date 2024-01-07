БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Шумакова
    В то время и там, где Вы были, таких отморозков не было и быть не могло. Таких "людей" стали завозить позже.ЭХО "ДЯДИ ТУРАЛА"...
  • Анжелика Королева
    Прошли те времена, поэтому на проблему надо смотреть прямо, а не с оглядкой, что когда-то где-то было иначе. Теперь э...ЭХО "ДЯДИ ТУРАЛА"...
  • Наталия Шумакова
    ПовезлоЭХО "ДЯДИ ТУРАЛА"...

Зеленский: Дайте нам самое дорогое, и побольше, доктор, побольше!

Зеленский: Дайте нам самое дорогое, и побольше, доктор, побольше!

В список хотелок Украины вошли даже палубные истребители Виталий Орлов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press) Живущие в своей, уродливо-фантастической реальности власти Украины, продолжают рассчитывать на поставку Белым домом (или Североатлантическим альянсом по его команде) «чудо-оружия», способного переломить ход российско-украинского конфликта в пользу «самой сильной армии Европы».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван
&quot;моло золота!
Ответить
6 час.
Влад Владимиров
Здесь  всем сейчас, увы, приходится лишь удивляться всей той огромной жадности и одновременной несусветной тупости этих хохлов... Этот &quot;чемодан&quot; без своей ручки еще долго может оставаться.))) И его тащить на себе пиндосам  там будет пиндосам ой как нелегко...)))
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх