В список хотелок Украины вошли даже палубные истребители Виталий Орлов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press) Живущие в своей, уродливо-фантастической реальности власти Украины, продолжают рассчитывать на поставку Белым домом (или Североатлантическим альянсом по его команде) «чудо-оружия», способного переломить ход российско-украинского конфликта в пользу «самой сильной армии Европы».
Зеленский: Дайте нам самое дорогое, и побольше, доктор, побольше!
Комментарии
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Иван
"моло золота!
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6 час.
Влад Владимиров
Здесь всем сейчас, увы, приходится лишь удивляться всей той огромной жадности и одновременной несусветной тупости этих хохлов... Этот "чемодан" без своей ручки еще долго может оставаться.))) И его тащить на себе пиндосам там будет пиндосам ой как нелегко...)))
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6 час.
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