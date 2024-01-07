Зеленский: Дайте нам самое дорогое, и побольше, доктор, побольше!

Влад Владимиров

Здесь всем сейчас, увы, приходится лишь удивляться всей той огромной жадности и одновременной несусветной тупости этих хохлов... Этот "чемодан" без своей ручки еще долго может оставаться.))) И его тащить на себе пиндосам там будет пиндосам ой как нелегко...)))