Путин выступил. Задача поставлена: Западэнщина начала раскупать бензин, воду, консервы. Львов со страхом ждет «Гераней» Реактивные «Герани» трое суток утюжат западные области Украины, перекрывая «польский коридор» Александр Уральский Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press 16 октября Верховный главнокомандующий Владимир Путин провел встречу во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.
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