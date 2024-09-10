Названы убытки ЕС от разрыва экономических отношений с Россией

Сенатор Климов: ЕС теряет около миллиарда евро в сутки от разрыва отношений с РФ Разрыв экономических отношений с Россией и ограничения на поставки энергоносителей привели к тому, что потери Евросоюза в сравнении с 2013 годом составляют порядка миллиарда евро в сутки, заявил в разговоре с «Лентой.