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Названы убытки ЕС от разрыва экономических отношений с Россией

Названы убытки ЕС от разрыва экономических отношений с Россией

Сенатор Климов: ЕС теряет около миллиарда евро в сутки от разрыва отношений с РФ Разрыв экономических отношений с Россией и ограничения на поставки энергоносителей привели к тому, что потери Евросоюза в сравнении с 2013 годом составляют порядка миллиарда евро в сутки, заявил в разговоре с «Лентой.

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