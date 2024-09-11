Штаб Харрис призвал Трампа провести новые дебаты

Спустя несколько минут после окончания дебатов штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис призвал бывшего американского лидера Дональда Трампа провести еще один раунд дебатов.
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