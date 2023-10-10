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Авианосец ВМС США Джеральд Форд прибыл в восточную часть Средиземного моря

Авианосец ВМС США Джеральд Форд прибыл в восточную часть Средиземного моря

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) поделилось информацией о том, что авианосец «Джеральд Форд» Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки вместе с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря во вторник, десятого октября.

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