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Профессор Малинен порекомендовал Трампу и Маску провести аудит деятельности НАТО

Профессор Малинен порекомендовал Трампу и Маску провести аудит деятельности НАТО

Президенту США Дональду Трампу и бизнесмену, руководителю департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илону Маску стоит провести аудит деятельности Североатлантического альянса.

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