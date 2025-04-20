Молдавский архиепископ Маркелл провел пасхальное богослужение

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл совершил пасхальное богослужение в храме святых Константина и Елены в Бельцах, где передал верующим частицу Благодатного огня, доставленную из Иерусалима делегацией Молдавской православной церкви.
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