Аналитик рассказал, что некоторые товары дешевеют, несмотря на инфляцию

Особого цена ждать не стоит, считает эксперт Несмотря на ускорение инфляции, некоторые товары и продукты даже дешевеют, утверждает Анна Гондусова, директор по работе с клиентами управляющей компании "Альфа-Капитал".
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