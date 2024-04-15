Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    и не сидится жабам в своем болоте солнцепёком  греть хохляцкое болото будемМакрон не стал от...
  • Олег Самойлов
    Брось бред гнать! Пиндоссам и гейжопе насрать было на СССР! Они творили все, что хотели! Надо было послать нах с Олим...После выборов пре...
  • Виталий Кирпиченко
    При Хрущёве и Брежневе был СССР и была боязнь у капиталистов схлестнуться с нами. Теперь всё иначе при твоих "героях"...После выборов пре...

Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе

Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе

Эксперты указали на растущие проблемы Украины в области ПВО @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press Tекст: Евгений Поздняков В Киеве озвучили свои требования к Западу по передаче комплексов ЗРК Patriot.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх