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Девушка разрыдалась после первого дня на своей первой работе: поняла, что времени на себя уже не осталось

Девушка разрыдалась после первого дня на своей первой работе: поняла, что времени на себя уже не осталось

24 октября Ариель впервые вышла на работу. После рабочего дня молодая женщина записала крайне эмоциональное видео: Ариэль разрыдалась на камеру, жалуясь, что теперь у нее не осталось времени на веселье и спорт.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Видно,набаловала её жизнь.
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3 д.
Сэм Самуилович
Элеонора, по-видимому, вы пропустили букву Е в первой части слова &quot;набаловала&quot;. Иначе реакцию этой дуры - не объяснить!😂😂😂😂
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3 д.
Владимир Петров
В молодости меня отчислили из политехн. института. Я устроился на фабрику и набрал кучу книг в библиотеке, намереваясь после работы повышать свой культурный уровень. Все книги остались нераскрытыми, потому что я тупо ничего не хотел, отсыпался, и давал телу отлежаться... Так что барышню понимаю...
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2 д.

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