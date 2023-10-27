Девушка разрыдалась после первого дня на своей первой работе: поняла, что времени на себя уже не осталось

Владимир Петров

В молодости меня отчислили из политехн. института. Я устроился на фабрику и набрал кучу книг в библиотеке, намереваясь после работы повышать свой культурный уровень. Все книги остались нераскрытыми, потому что я тупо ничего не хотел, отсыпался, и давал телу отлежаться... Так что барышню понимаю...