Девушка разрыдалась после первого дня на своей первой работе: поняла, что времени на себя уже не осталось

24 октября Ариель впервые вышла на работу. После рабочего дня молодая женщина записала крайне эмоциональное видео: Ариэль разрыдалась на камеру, жалуясь, что теперь у нее не осталось времени на веселье и спорт.
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